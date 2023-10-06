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Я не встигаю!

"Наша энергия там, где наши мысли": Говорим о медитациях как инструменте для решений с Владимиром Задиракой

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Пятница, 6 октября 2023, 17:31

Це шостий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

У новому епізоді подкасту ми знову говоримо про медитації. Якщо попередній випуск був присвяченій науковій та теоретичній частині питання, то у новому епізоді ми говоримо про практичний.

У новому епізоді ми говоримо з Володимиром Задіракою — засновником мережі кав’ярень One Love Coffee, чайної Monthang та співзасновником ресторану WinoLove. З Володимиром ми говоримо не як з ресторатором, а як з практикуючим йогом та людиною, яка приймала важливі життєві рішення завдяки медитаціям.

Слухайте подкаст «Я не встигаю!» на зручній платформі:
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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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"Наша энергия там, где наши мысли": Говорим о медитациях как инструменте для решений с Владимиром Задиракой
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