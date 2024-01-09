Вспомнить и запланировать все: рассказываем об удобном способе запланировать свой год

Це сьомий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Останні роки 4, десь наприкінці грудня — початку січня, Федір витрачає тиждень для того, щоб окинути оком попередній рік, події, які відбулись в його житті, цілі, які він встиг та не встиг виконати та проаналізувати помилки, яких наробив. А після того, як він вчергове вирішив жити по-новому, розпланувати наступний рік свого життя.

У новому епізоді подкасту Федір та Настя говорять про планування нового року та розповідають про шаблон, яким користуються для цього.

Посилання на шаблон за посиланням.

Також обов’язково послухайте епізод з Марією Фронощук про те, як ставити собі цілі, щоб в кінці року не лаяти себе за те, що всі вони залишились невиконаними: