Вспомнить и запланировать все: рассказываем об удобном способе запланировать свой год
Це сьомий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
Останні роки 4, десь наприкінці грудня — початку січня, Федір витрачає тиждень для того, щоб окинути оком попередній рік, події, які відбулись в його житті, цілі, які він встиг та не встиг виконати та проаналізувати помилки, яких наробив. А після того, як він вчергове вирішив жити по-новому, розпланувати наступний рік свого життя.
У новому епізоді подкасту Федір та Настя говорять про планування нового року та розповідають про шаблон, яким користуються для цього.
Посилання на шаблон за посиланням.
Також обов’язково послухайте епізод з Марією Фронощук про те, як ставити собі цілі, щоб в кінці року не лаяти себе за те, що всі вони залишились невиконаними:
Я не встигаю!
Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.
Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.