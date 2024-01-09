Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Я не встигаю!

Вспомнить и запланировать все: рассказываем об удобном способе запланировать свой год

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Вторник, 9 января 2024, 19:27

Це сьомий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Останні роки 4, десь наприкінці грудня — початку січня, Федір витрачає тиждень для того, щоб окинути оком попередній рік, події, які відбулись в його житті, цілі, які він встиг та не встиг виконати та проаналізувати помилки, яких наробив. А після того, як він вчергове вирішив жити по-новому, розпланувати наступний рік свого життя.

У новому епізоді подкасту Федір та Настя говорять про планування нового року та розповідають про шаблон, яким користуються для цього.

Слухайте подкаст «Я не встигаю!» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти YouTubeYouTube RSSRSS

Посилання на шаблон за посиланням

Також обов’язково послухайте епізод з Марією Фронощук про те, як ставити собі цілі, щоб в кінці року не лаяти себе за те, що всі вони залишились невиконаними: 

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

Реклама:
Вспомнить и запланировать все: рассказываем об удобном способе запланировать свой год
9 января 2024, 19:27 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Космический Новый год. Как 2024-й встретили на Марсе, на Луне и за орбитой Нептуна
8 января 2024, 17:23 — Дмитрий Симонов
Год непростых соседей. Об отношениях Украины с Венгрией, Словакией и Польшей и их перспективах
30 декабря 2023, 16:29 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Безработица, дефицит работников и война: каким был рынок труда в 2023 году?
28 декабря 2023, 18:05 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Егор Чернев о мобилизации: "Нужны скорее подходы пряника, чем кнута"
27 декабря 2023, 16:45 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
18 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
198 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
44 эпизода
Хроніки економіки
50 эпизодов
УП. Вголос
41 эпизод
(не)Безпечна Країна
33 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
75 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов