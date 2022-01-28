"Люди должны понять, что налог – это не дань, а вклад в общее дело". Говорим с экономистами о теневых рынках

Перед кожним споживачем буквально щодня постає суперечливе запитання: придбати товар у офіційного постачальника чи зекономити і, відповідно, підживити і без того немалий тіньовий ринок?

Ба більше, подібні рішення ми приймаємо щодня, коли купуємо продукти на стихійних ринках, щомісяця, коли отримуємо зарплату "в конверті" і щоразу, коли замовляємо техніку у неофіційних постачальників.

І кожного разу, коли робимо вибір нібито на користь "економії", насправді – чимало втрачаємо. Адже державний бюджет України здебільшого наповнюється саме з податків. "Безкоштовна" медицина, субсидії на комунальні послуги та безкоштовна освіта – все це держава покриває за рахунок дрібних внесків мільйонів українців.

Як влаштована тіньова економіка України?

Скільки державний бюджет втрачає щороку від тіньових схем?

Для яких секторів економіки вихід в "тінь" – це найбільша проблема?

Які чинники спричинили такий об’ємний тіньовий сектор в Україні?

З якими ризиками стикаються підприємці та споживачі у "тіні"?

Чи можна вважати ефективним закон про касові апарати?

І як боротися з усталеним податковим нігілізмом серед громадян?

У першому епізоді подкасту "У тіні" говоримо про суть, причини та наслідки тіньової економіки разом із координатором експертних груп Економічної експертної платформи Олегом Гетманом та старшим економістом CASE Україна, експертом Економічної експертної платформи Володимиром Дубровським.

Подкаст виходить за підтримки "Філіп Морріс Україна"

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Над подкастом працювали:

Авторка: Аня Хівренко

Редактор: Федір Попадюк

Звукорежисер: Євген Клімук