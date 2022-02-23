Нью-Йорк посреди Донбасса: Как поселок в Донецкой области получил, потерял, а затем снова вернул свое название
У третьому епізоді подкасту "Євродонбас: Німецька спадщина" Анна Паленчук, продюсерка кінокомпанії "435 ФІЛМС" та Корній Грицюк, український кінорежисер, розкажуть про селище Нью-Йорк на Донеччині, яке було перейменовано радянською владою на Новгородське. У 2021 році жителі відновили історичну справедливість та повернули рідну назву селищу.
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У цьому епізоді ми почуємо розповіді експертів та щирі свідчення місцевих жителів, яким вдалось зберегти в пам’яті шматочки спогадів про німецький вклад у існування їх селища. А ще, дізнаємося про:
- причини переселення німецьких родин менонітів до Східної України;
- захопливі версії того, як селищу дісталась назва "Нью-Йорк";
- яким був багатий залізничний центр Нью-Йорк у ХІХ - ХХ ст.;
- чому млин був символом цього краю, та який продукт прославив селище на цілий регіон;
- як жорстоко радянська влада розправилась з німцями та стирала спогади про них з пам’яті людей;
- які важливі артефакти збереглися у Нью-Йорку;
- за чим німці щороку приїжджали до селища;
- біль та переживання мешканців сучасного Нью-Йорку.
Подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина" виходить на підтримку документального фільму "Євродонбас".
Соцмережі подкасту: https://bit.ly/3ufctWy | https://bit.ly/3L1Kj75
Партнери:
Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі
Українська Правда
Команда:
Автори: Анна Паленчук та Корній Грицюк
Сценарист: Роман Романюк
Проектні менеджерки: Карина Хвостенко та Олена Кірічек
Звукорежисери: Василь Явтушенко та Ася Федоськіна
Композитор: Антон Дегтярьов
Дизайн обкладинки: Олександр Грехов
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк
Евродонбасс
"Євродонбас: Німецька спадщина" документальний наративний подкаст, в якому кінопродюсерка Анна Паленчук та режисер Корній Грицюк разом з істориками, дослідниками та документальними героями розповідають про німецькі поселення на Сході України, які існували з XVIII століття. З приходом радянської влади вони були розкуркулені та виселені у Сибір та Казахстан, а історія всього регіону була переписана. Подкаст складається з трьох епізодів.
Цей подкаст виходить на підтримку документального фільму "Євродонбас" виробництва компанії "435 FILMS".