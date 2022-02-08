Донбасс был Европой в миниатюре. Как немцы осваивали Восток Украины на рубеже XIX-XX веков

"Євродонбас. Німецька спадщина" - це документальний наративний подкаст. Кінопродюсерка Анна Паленчук та режисер Корній Грицюк разом із істориками, дослідниками та документальними героями розповідають про німців, які декілька століть жили на Донбасі. Тут панувала німецька мова та культура, а після приходу до влади "Радянських совєтів", залишились лиш спогади у пам’ятках архітектури та побутових речах. Нова влада переписала історію Донбасу, як промислового радянського регіону. Подкаст складається з трьох епізодів.

У першому епізоді подкасту ми дізнаємось про заселення та освоєння східних земель України європейцями з часів Катерини ІІ до початку двадцятого століття.

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Автори разом із дослідниками цієї теми, серед яких Ігор Козловський, Леонід Марущак та Лариса Якубова, розкажуть про колонії німців на Донеччині, які радянська влада повністю змінила, а саме:

Чому німці вирішили переїжджати великими родинами до Сходу та Півдня України;

Хто саме оселився на східних землях;

Чому царська Росія "відкрила двері" для європейців, та які умови були для переселення;

Чому наші території були місцем економічних амбіцій європейців;

Як за 10-20 років з "Дикого поля" Україна перетворилася на промислову країну

Про те, що до ХХ ст. Донеччина була аграрним регіоном, де 88% земель було розорано;

Про життя німців на Сході України: побут, культуру та "звичаї у господарюванні"

Чому Донбас нагадував Європу в мініатюрі;

Як німці приносили освіту та культуру для місцевих мешканців.

Партнери:

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі

Українська Правда

Команда:

Автори: Анна Паленчук та Корній Грицюк

Сценарист: Роман Романюк

Проектні менеджерки: Карина Хвостенко та Олена Кірічек

Звукорежисери: Василь Явтушенко та Ася Федоськіна

Композитор: Антон Дегтярьов

Дизайн обкладинки: Олександр Грехов

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк