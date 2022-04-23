Черновцы. Как стендап, театр и литература приближают победу

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.

У новому епізоді подкасту розповідаємо про мистецький фронт Чернівців. Ви почуєте:

як українські митці з'їжджаються в це місто і що тут роблять;

що буде з українською книгою після війни;

як театр допомагає впоратися зі стресом;

чому стендап під час війни - на часі?

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