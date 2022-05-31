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Один одному

Ужгород: Как нашу победу выбарывают ромы, евреи и венгры

Вторник, 31 мая 2022, 15:50

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

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Новий епізод присвячений національним спільнотам Закарпаття, які допомагають Україні вистояти. Ви почуєте:

  • як повномасштабна війна принесла у ромське поселення Радванка небувалий рівень патріотизму до України;
  • як євреї в Ужгороді запрошують українців на Шаббат та підтримують їх;
  • як українські угорці залучають допомогу з Угорщини та про що просять угорський уряд.

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
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Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
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Ок и шо?
78 эпизодов
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