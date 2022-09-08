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(не)Безпечна Країна

Представитель ГУР Вадим Скибицкий: Мы будем усиливать партизанское движение – это эффективный метод борьбы с оккупантом

Алина Фролова — Четверг, 8 сентября 2022, 15:32

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Гостем першого епізоду став представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він розповів про те, що було відомо ГУР про російські плани перед вторгненням, які спроможності є у Росії та які резерви вони ще можуть залучити, скільки у російської армії залишилось танків та артилерії, хто живить супротив на окупованих територіях та на скільки він широкий, та як змінилась українська розвідка після початку повномасштабної війни.

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Що в епізоді? Таймкоди:  

2:50 – Про що було відомо ГУР про російські плани перед вторгненням?

8:32 – Чому ГУР схилявся до того, що широкомасштабний наступ буде тільки в Донецькій та Луганській областях?

10:44 – Як оборона Маріуполя дозволила утримати Донбас та як супротив у південних районах не дозволив Росії висадити десант в Одесі?

11:59 – Як Міноборони рахує втрати росіян і чим цей підрахунок відрізняється від підрахунку західних партнерів?

15:07 – "Перші півтори місяці війни в інформаційному просторі РФ не було ніяких згадок про військові дії за межами Луганської та Донецької областей"

16:13 – Які спроможності є у Росії та які резерви вони ще можуть залучити?

17:15 – Що відбувається з 3-м армійським корпусом?

18:35 – Чому для Росії так важливий Херсон?

19:28 – Що у Росії з танками та артилерією?

21:40 – Скільки протитанкових засобів нам потрібно?

22:14 – Україна в день витрачає більше снарядів, чим наші партнери виробляють за місяць. Чи є загроза, що нам може не вистачить їх?

23:40 – Чому західні партнери не були до того, що війна буде конвенційною та довгою?

25:59 – Скільки у Росії залишилось ракет?

28:50 – Як санкції впливають на Росію?

30:43 – Хто живить супротив на окупованих територіях та на скільки він широкий?

36:14 – Чому всі схиляються до того, що війна буде затяжною?

40:30 – Чи є у партнерів втома від України?

42:15 – Чи відбувається трансформація української розвідки?

   

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Представитель ГУР Вадим Скибицкий: Мы будем усиливать партизанское движение – это эффективный метод борьбы с оккупантом
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