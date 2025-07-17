Михаил Самусь: Европа не выдержала бы группировки, наступающей на Сумскую область, мы же сдерживаем 700 тысяч

"Силы обороны Украины не дают россиянам оккупировать те территории, на которые они нацелились. Я уверен, что их карты нарисованы таким образом, что и Сумы взяли, и, конечно, Покровск. Я помню, что ровно год назад в западной прессе писали, что Покровск уже фактически потерян. Для проведения сумской операции россияне собрали около 60 тысяч войск. Это много или мало?

Я считаю, если такая группировка сейчас пойдет проводить операции на европейском театре военных действий, этого достаточно для того, чтобы достичь оперативных целей: будет прорыв, будет захват и фиксация территории. Но для Украины 60 тысяч, оказывается, это не та группировка, которая может достичь каких-то результатов вообще.

Последняя информация от украинского командования, около 700 тысяч россиян находится уже в группировке, которая ведет боевые действия против Украины. 700 тысяч – это какая-то невероятная цифра. Причем – это 700 тысяч личного состава, а есть еще дроны, есть технологии, есть артиллерия, есть те самые тысячи шахидов. И все это Украина выдерживает".

Сколько россиян на самом деле воюет против Сил обороны, почему Украине удалось совершить невозможное на море и как искусственный интеллект способен изменить ситуацию на поле боя?

В новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна" его ведущая Алина Фролова беседует с Михаилом Самусем, военным аналитиком, директором New Geopolitics Research Network.

Эпизод даст понимание, какие изменения произошли на фронте со времени полномасштабного вторжения и чего ждать до конца года, как повлияет корпусная система на общую схему управления войсками и как должна развиваться оборонная индустрия, чтобы ВСУ получили преимущество на поле боя.