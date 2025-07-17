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(не)Безпечна Країна

Михаил Самусь: Европа не выдержала бы группировки, наступающей на Сумскую область, мы же сдерживаем 700 тысяч

Алина Фролова — Четверг, 17 июля 2025, 17:11

"Силы обороны Украины не дают россиянам оккупировать те территории, на которые они нацелились. Я уверен, что их карты нарисованы таким образом, что и Сумы взяли, и, конечно, Покровск. Я помню, что ровно год назад в западной прессе писали, что Покровск уже фактически потерян. Для проведения сумской операции россияне собрали около 60 тысяч войск. Это много или мало?

Я считаю, если такая группировка сейчас пойдет проводить операции на европейском театре военных действий, этого достаточно для того, чтобы достичь оперативных целей: будет прорыв, будет захват и фиксация территории. Но для Украины 60 тысяч, оказывается, это не та группировка, которая может достичь каких-то результатов вообще.

Последняя информация от украинского командования, около 700 тысяч россиян находится уже в группировке, которая ведет боевые действия против Украины. 700 тысяч – это какая-то невероятная цифра. Причем – это 700 тысяч личного состава, а есть еще дроны, есть технологии, есть артиллерия, есть те самые тысячи шахидов. И все это Украина выдерживает".

Сколько россиян на самом деле воюет против Сил обороны, почему Украине удалось совершить невозможное на море и как искусственный интеллект способен изменить ситуацию на поле боя?

В новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна" его ведущая Алина Фролова беседует с Михаилом Самусем, военным аналитиком, директором New Geopolitics Research Network.

Эпизод даст понимание, какие изменения произошли на фронте со времени полномасштабного вторжения и чего ждать до конца года, как повлияет корпусная система на общую схему управления войсками и как должна развиваться оборонная индустрия, чтобы ВСУ получили преимущество на поле боя.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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