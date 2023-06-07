Андрей Юсов, ГУР: "С начала вторжения удалось вернуть почти 2500 пленных защитников и защитниц"
"Попри Женевські конвенції, які зазначають, що повернення полонених відбувається після завершення бойових дій, Україна не чекає перемоги, не чекає завершення війни, а повертає вже зараз. Від початку повномасштабного вторгнення майже 2 500 полонених наших захисників і захисниць вдалося повернути. Це серйозні цифри, але, тим не менше, роботи треба зробити ще дуже й дуже багато".
Чому у багатьох людей, які знаходяться в полоні, формально є статус "безвісти зниклий"? Та як сьогодні проводиться робота щодо повернення українських захисників з полону?
У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна", з його незмінною ведучою Аліною Фроловою, говоримо про повернення українських військовополонених, роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також про тактику росіян в обстрілах столиці України, про запаси та ракетний потенціал рф, про легіон "Свобода росії", конфлікти всередині рф, про Білорусь та Лукашенка, про діяльність ГУР.
Розмова з Андрієм Юсовим – представником Головного управління розвідки Міноборони України, керівником робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ і родичами полонених захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов