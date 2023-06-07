Андрей Юсов, ГУР: "С начала вторжения удалось вернуть почти 2500 пленных защитников и защитниц"

"Попри Женевські конвенції, які зазначають, що повернення полонених відбувається після завершення бойових дій, Україна не чекає перемоги, не чекає завершення війни, а повертає вже зараз. Від початку повномасштабного вторгнення майже 2 500 полонених наших захисників і захисниць вдалося повернути. Це серйозні цифри, але, тим не менше, роботи треба зробити ще дуже й дуже багато".

Чому у багатьох людей, які знаходяться в полоні, формально є статус "безвісти зниклий"? Та як сьогодні проводиться робота щодо повернення українських захисників з полону?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна", з його незмінною ведучою Аліною Фроловою, говоримо про повернення українських військовополонених, роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також про тактику росіян в обстрілах столиці України, про запаси та ракетний потенціал рф, про легіон "Свобода росії", конфлікти всередині рф, про Білорусь та Лукашенка, про діяльність ГУР.

Розмова з Андрієм Юсовим – представником Головного управління розвідки Міноборони України, керівником робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ і родичами полонених захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.