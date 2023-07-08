Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
(не)Безпечна Країна

Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"

Алина Фролова — Суббота, 8 июля 2023, 16:50

"Україні треба зробити на Сході сталевий кордон, щоб росія його не змогла перетнути і знову нападати на Україну. Всі постачання зброї, які ми зараз надсилаємо, НАТО надсилає - це вже частина сталевого кордону. Це буде перший крок. Що буде далі, побачимо. Мені зараз складно уявити, що росія буде робити після цього, як росія буде протистояти", - говорить Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Респуліки Німеччина в Україні.

Як змінилась Україна з початку незалежності, як змінилось суспільство - українське і німецьке, чи змінився німецький політикум в своєму ставленні до війни в Україні? Яким буде шлях України в НАТО та Європейський союз, та до перемоги - говоримо у новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна", з його незмінною ведучою Аліною Фроловою про це, а також про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, постачання зброї від Німеччини, про сценарії для рф та нашу перемогу.

Слухайте подкаст «Не Безпечна країна» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
8 июля 2023, 16:50 — Алина Фролова
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
8 июля 2023, 10:22 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
4 июля 2023, 15:10 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
25 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов