Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
"Україні треба зробити на Сході сталевий кордон, щоб росія його не змогла перетнути і знову нападати на Україну. Всі постачання зброї, які ми зараз надсилаємо, НАТО надсилає - це вже частина сталевого кордону. Це буде перший крок. Що буде далі, побачимо. Мені зараз складно уявити, що росія буде робити після цього, як росія буде протистояти", - говорить Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Респуліки Німеччина в Україні.
Як змінилась Україна з початку незалежності, як змінилось суспільство - українське і німецьке, чи змінився німецький політикум в своєму ставленні до війни в Україні? Яким буде шлях України в НАТО та Європейський союз, та до перемоги - говоримо у новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна", з його незмінною ведучою Аліною Фроловою про це, а також про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, постачання зброї від Німеччини, про сценарії для рф та нашу перемогу.
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов