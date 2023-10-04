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(не)Безпечна Країна

Евгения Габер: "Сила Турции во многом зависит от успехов ВСУ и Украины в принципе"

Алина Фролова — Среда, 4 октября 2023, 18:35

"Не можна недооцінювати тих аспектів російського інформаційного впливу, агентів впливу, які зараз присутні в Туреччині, всюди, на всіх рівнях – від експертного, журналістів, ЗМІ, і закінчуючи капіталом, олігархами, просто напівтіньовими групами впливу, які мають свої проксі в Туреччині – і перетином інтересів Туреччини і росії по Лівії, Сирії й інших моментах. Це все в комплексі (тоді як Туреччина залежить від російського газу, російської атомної енергетики і всього, що з цим пов’язано) робить, на жаль, Туреччину дуже нестійкою та вразливою до російських впливів.

Що може зробити Україна в цьому сенсі? Коло можливостей обмежене, тому що є дуже такі фундаментальні залежності Туреччини від росії. Але те, що може зробити Україна, – це своїм досвідом, вже своїми напрацюваннями у протидії гібридному впливу росії допомагати Туреччині, акцентувати увагу на тих загрозах, які є для Туреччини, і там, де можливо, стримувати вплив росії. Тому сила Туреччини, як би це зараз не звучало дивно, великою мірою залежить від успіхів ЗСУ і України в принципі як моделі держави, стійкої до російських впливів".

Чому не варто переоцінювати силу Туреччини та які фактори всередині самої країни роблять її вразливою до зовнішніх впливів?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Євгенією Габер, старшою дослідницею Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету, кандидаткою політичних наук – про політичне життя Туреччини після виборів, вплив росії, про міжнародні відносини та зони впливу Туреччини, а також про Україну, Крим та Чорне море.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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