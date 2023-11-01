Пекка Калиониеми: "Илона Маска можно отнести к категории "ватников"

"Перш за все, Ілон Маск і його компанія SpaceX, безумовно, дуже допомогли, коли увімкнули Starlink в Україні й відправили туди ці термінали зв’язку. Так люди все ще могли залишатися на зв'язку один з одним і так далі. Але з того часу Ілон Маск був досить суперечливим у своїх висловлюваннях. І, по суті, хтось добре сказав, що це схоже на спостереження за радикалізацією людини в реальному часі, тому що ситуація стає все гіршою, і гіршою, і гіршою з точки зору того, що Ілон Маск пропагує в Твіттері /X.

Якщо простежити цей шлях, то в якийсь момент деякі повідомлення стали досить прокремлівськими та антиукраїнськими, на мій погляд – і я думаю, що більшість людей з цим погодиться. Крім того, зміни, які він вніс у платформу, значно полегшили поширення дезінформації та кремлівської пропаганди, і вона поширюється зараз набагато швидше.

Очевидно, що він сам вірить у ці наративи, але він також полегшив поширення цих повідомлень для інших суперпоширювачів. І знову ж таки, він також просуває і поділяє ці погляди. Тому я вважаю, що це дуже згубна комбінація факторів, коли мова йде про Ілона Маска. Мабуть, найвідомішим прикладом того, як Маск поділяє прокремлівські погляди, є те, що він поділився мемом про президента Зеленського.

Можливо, деякі люди вже бачили його, в основному про те, що Зеленський просить більше грошей, і цей мем показує Зеленського в негативному світлі. Наразі цілком очевидно, що Ілона Маска можна віднести до категорії "ватників", – каже гість нового епізоду, який є засновником проєкту в твітері Vatnik Soup, спрямованого на виявлення так званих супер розповсюджувачів російської пропаганди на Заході.

Чому такі люди, як Ілон Маск, можуть перебувати під настільки великим впливом російської пропаганди? Як росіяни добираються до таких людей та як вони змушують їх трансформуватися? Які підходи використовує росія, які ключові наративи поширює в соцмережах та як їм протистояти?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Пеккою Калiоніємі, дослідником, доктором наук, який працює в галузі взаємодії людини та компʼютерних систем в Університеті Тампере, є експертом з соціальних мереж та вивчає, як пропаганда поширюється в соціальних мережах і як їй протидіяти. Розмова про інформацію, російську пропаганду, протидію дезінформації, соціальні мережі, небезпеку ТікТок, соціальні мережі, ботів, тролів та штучний інтелект.

Оригінал розмови можна прослухати тут.