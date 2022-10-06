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Чому вони крадуть?

История скифского золота из Мелитополя, которое украинцы нашли, потом закопали, но в итоге не смогли спасти от РФ

— Четверг, 6 октября 2022, 11:51

Це перший епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?". У ньому ми розкажемо про значення для нашої історії та культури знаменитого народу скіфів, якими захоплювався ще сам Геродот.

І про Мелітопольський курган, знахідки з якого стали основою одразу двох музеїв. А також про росіян, які викрали й директорку одного з цих музеїв, і саму колекцію скіфського золота.

Та, врешті, розберемося, чому ж окупантам так хочеться привласнити не тільки самі реліквії, а й всю культуру древнього і могутнього народу скіфів.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Партнер проєкту: Українська Правда

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

У епізоді використано інтерв’ю директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею Лейли Ібрагімової з сайд-івенту, який проходив у межах 21 сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів на тему: "Збройна агресія Росії проти України: вплив на корінні народи", що було організовано Кримськотатарським Ресурсним Центром, Меджлісом кримськотатарського народу, Постійним представництво України при ООН.

Відео було надано Кримськотатарським Ресурсним Центром: https://ctrcenter.org/uk

Фото обкладинки епізоду взято з відкритого джерела, сайту Мелітопольського міського краєзнавчого музею: http://melitopol-museum.zp.ua/photogallery/melitopolskyy-kurgan 

Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.

Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Производство: 435 ФИЛМС

Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук

Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко

Голос подкаста: Юрий Марченко

Продюсер: Анна Паленчук

Звукорежиссер: Василий Явтушенко

Ассистент: Ирина Терлецкая

Проектный координатор: Елена Киричек

Менторка проекта: Светлана Рудюк

Дизайн обложки: Антон Васильев

Партнер: Украинская правда

Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк

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