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Чому вони крадуть?

"Культурный обмен": как россияне взорвали Михайловский Златоверхий собор, а затем присвоили себе мозаики

Четверг, 20 октября 2022, 16:22

Це третій епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" У ньому ми розкажемо про неоціненні шедеври, створені руками київських майстрів — стародавні мозаїки XII століття.

Нагадаємо про трагічну долю Михайлівського золотоверхого собору, який 800 років стояв у самому центрі Києва, аж поки до нього не добрався Радянський союз.

Дізнаємось, як виставка, присвячена написаному в Києві "Слову о полку Ігоревім", чомусь призвела до того, що старовинні мозаїки з цього самого Києва зникли. Та зрештою, розберемо, як тоталітарна машина знищила архітектурну пам’ятку XII століття.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Партнер проєкту: Українська Правда

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

У епізоді використано аудіо сюжету телеканалу "Київ": https://kyiv.media/

Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?": 

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.

Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Производство: 435 ФИЛМС

Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук

Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко

Голос подкаста: Юрий Марченко

Продюсер: Анна Паленчук

Звукорежиссер: Василий Явтушенко

Ассистент: Ирина Терлецкая

Проектный координатор: Елена Киричек

Менторка проекта: Светлана Рудюк

Дизайн обложки: Антон Васильев

Партнер: Украинская правда

Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк

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