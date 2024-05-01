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War-life balance

Друзья в Европе, родственники в России: Как общаться с теми, кто находится в другом контексте?

Алина Полякова — Среда, 1 мая 2024, 17:41

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У другому епізоді мова піде про психологічні наслідки переселення та переміщення, які спіткали українців у 2014 та 2022 роках. Про людей, які виїхали з окупованої території та тих, хто продовжує жити під обстрілами.

Обговорюємо, чому люди не повертаються з-за кордону, та чи повернуться після завершення війни.

Як говорити з тими, хто живе в іншому контексті, – друзями, які виїхали в Європу, чи родичами, які залишились на окупованих територіях та в Росії. Даємо поради щодо того, як знаходити спільну мову, враховуючи, що прірва між нами збільшується.

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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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Друзья в Европе, родственники в России: Как общаться с теми, кто находится в другом контексте?
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