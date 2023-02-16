Разделённые войной: как миграция влияет на экономику?
Після 24 лютого мільйони українців перетнули західний кордон у пошуках прихистку. Війна буквально розділила тисячами кілометрів сотні тисяч українських родин, які цьогоріч вимушено зустрічають день святого Валентина не з коханими людьми.
Негативні тенденції у міграції будуть спостерігатися й цього року: у Нацбанку очікують, що з України виїде на 400 тисяч людей більше, аніж повернеться додому. Як це впливає на нашу економіку сьогодні та впливатиме після закінчення війни?
Про це ми поговорили з виконавчим директором аналітичного центру CASE-Україна Дмитром Боярчуком.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.