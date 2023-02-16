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Хроніки економіки

Разделённые войной: как миграция влияет на экономику?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 16 февраля 2023, 18:41

Після 24 лютого мільйони українців перетнули західний кордон у пошуках прихистку. Війна буквально розділила тисячами кілометрів сотні тисяч українських родин, які цьогоріч вимушено зустрічають день святого Валентина не з коханими людьми.

Негативні тенденції у міграції будуть спостерігатися й цього року: у Нацбанку очікують, що з України виїде на 400 тисяч людей більше, аніж повернеться додому. Як це впливає на нашу економіку сьогодні та впливатиме після закінчення війни?

Про це ми поговорили з виконавчим директором аналітичного центру CASE-Україна Дмитром Боярчуком.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Разделённые войной: как миграция влияет на экономику?
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