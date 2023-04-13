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Хроніки економіки

Сколько нас? Как демографический кризис влияет на экономику и какое будущее пенсионной системы: разговор с Эллой Либановой

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 13 апреля 2023, 14:53

Поки активні бойові дії ще тривають, а українці з нетерпінням чекають на весняний контрнаступ, у владних колах активно дискують про плани повоєнної відбудови. 

Проте усякі амбітні проєкти потребуватимуть тих, хто буде їх реалізовувати. А сказати, чи буде в Україні достатньо робочої сили після війни, наразі не може ніхто. Ба більше, ніхто ані у владі, ані за кордоном не знає, скільки українців проживає на батьківщині навіть зараз.

Як повномасштабна війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні? Скільки українців виїхали за кордон і скільки з них можуть вже ніколи не повернутися додому? І як демографічна ситуація впливає на економіку та пенсійну систему?

Про все це ми говорили з директоркою інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Еллою Лібановою.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Сколько нас? Как демографический кризис влияет на экономику и какое будущее пенсионной системы: разговор с Эллой Либановой
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