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Хроніки економіки

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 1

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 15 июня 2023, 19:04

Підрив дамби Каховського водосховища став найбільшою екологічною катастрофою останніх десятиліть. Її наслідки для економіки Півдня України підрахувати складно навіть через тиждень після теракту. Проте напевно можна говорити про те, що вони будуть вимірюватися мільярдами доларів.

Сільське господарство постраждало від підриву Каховської ГЕС чи не найбільше. Без зрошувальної системи, яка живилася від водосховища, овочівництво та вирощування інших культур на Херсонщині може стати історією.

У цьому епізоді подкасту ми поговоримо про те, як сильно постраждало сільське господарство від російського теракту та скільки часу піде на відновлення земель? Про це ми говорили із заступником міністра аграрної політики Віталієм Головнею.

Підтримати евакуацію людей із постраждалих районів Херсонщини: rescuenow.com.ua/

Підтримати евакуацію тварин: uanimals.org/

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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