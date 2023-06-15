Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 1
Підрив дамби Каховського водосховища став найбільшою екологічною катастрофою останніх десятиліть. Її наслідки для економіки Півдня України підрахувати складно навіть через тиждень після теракту. Проте напевно можна говорити про те, що вони будуть вимірюватися мільярдами доларів.
Сільське господарство постраждало від підриву Каховської ГЕС чи не найбільше. Без зрошувальної системи, яка живилася від водосховища, овочівництво та вирощування інших культур на Херсонщині може стати історією.
У цьому епізоді подкасту ми поговоримо про те, як сильно постраждало сільське господарство від російського теракту та скільки часу піде на відновлення земель? Про це ми говорили із заступником міністра аграрної політики Віталієм Головнею.
Підтримати евакуацію людей із постраждалих районів Херсонщини: rescuenow.com.ua/
Підтримати евакуацію тварин: uanimals.org/
Хроніки економіки
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