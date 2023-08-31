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Хроніки економіки

Порнографию хотят сделать легальной. Как это будет работать и как повлияет на экономику?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 31 августа 2023, 19:20

Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де порнографічний контент є криміналізованим. Ба більше, у розумінні держави злочином вважається навіть пересилання власних оголених фото в особистому повідомленні знайомій людині. 

Щороку правоохоронці відкривають понад тисячу проваджень за статтями, що стосуються поширення порно, на розслідування яких витрачаються десятки тисяч робочих годин та мільйони гривень з бюджету. Ситуацію може змінити декриміналізація порнографії - і відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Кого держава переслідує за виробництво та поширення порнографії? Як пропонується декриміналізувати порно та які наслідки це матиме для економіки? Про це ми поговорили із одним з розробників законопроєкту про декриміналізацію порно, виконавчим директором аналітичного центру BRDO Олексієм Дороганем.

Детальніше про пропозицію декриміналізувати порно, а також про порноринок України та світу читайте у публікації "Депутати хочуть узаконити порнографію: що це дасть".


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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Порнографию хотят сделать легальной. Как это будет работать и как повлияет на экономику?
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