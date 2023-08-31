Порнографию хотят сделать легальной. Как это будет работать и как повлияет на экономику?
Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де порнографічний контент є криміналізованим. Ба більше, у розумінні держави злочином вважається навіть пересилання власних оголених фото в особистому повідомленні знайомій людині.
Щороку правоохоронці відкривають понад тисячу проваджень за статтями, що стосуються поширення порно, на розслідування яких витрачаються десятки тисяч робочих годин та мільйони гривень з бюджету. Ситуацію може змінити декриміналізація порнографії - і відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.
Кого держава переслідує за виробництво та поширення порнографії? Як пропонується декриміналізувати порно та які наслідки це матиме для економіки? Про це ми поговорили із одним з розробників законопроєкту про декриміналізацію порно, виконавчим директором аналітичного центру BRDO Олексієм Дороганем.
Детальніше про пропозицію декриміналізувати порно, а також про порноринок України та світу читайте у публікації "Депутати хочуть узаконити порнографію: що це дасть".
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