Как война повлияла на ресторанный бизнес и лучшее ли сейчас время, чтобы открыть свое заведение?
Міжнародні фінансові організації та представники країн-партнерів не припиняють дивуватися адаптивності українського бізнесу. Адже українські підприємці зуміли пристосуватися, працювати, працевлаштовувати та сплачувати податки навіть в умовах повномасштабної війни. Не виключенням стали і заклади громадського харчування, зокрема ресторани та кав'ярні.
Наприкінці 2023 року обороти ресторанів в деяких областях України навіть перевищили довоєнні, про що свідчить статистика компанії Poster, яка надає послуги з автоматизації цього бізнесу. Хоча звісно, це зростання дуже непропорційне та відбувається не без проблем.
Як почувається ресторанний бізнес наприкінці другого року великої війни? Чи впливають на нього повітряні тривоги та комендантська година? Та чи зараз найкращий час для відкриття власного бізнесу? Про це ми говорили з СЕО компанії Poster Родіоном Єрошеком.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
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