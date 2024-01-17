"Мы не видим угроз стабильности финансового сектора": Екатерина Рожкова об итогах прошлого года и ожиданиях от 2024-го

Попри повномасштабну війну, в Україні не відбулося нового "банкопаду", а рівень інфляції наразі є навіть нижчим, ніж у деяких країнах ЄС. Стабільність фінансової системи дозволила економіці не лише вистояти, але й почати обережне відновлення та зростання.

Те, як вдалося стабілізувати ситуацію в економіці, сьогодні дивує багатьох міжнародних партнерів України, каже перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Наприкінці минулого року та у перші дні 2024-ого вона презентувала два важливі звіти, які детально оцінюють стан економіки та банківської системи: Звіт про фінансову стабільність та Звіт за підсумками оцінки активів банків.

У цьому подкасті ми поговорили з Катериною Рожковою про те, у якому стані економіка зустріла 2024 рік, чи має перспективу судовий процес екс-власників "Сенс банку" проти України та як на банки вплинув податок на надприбутки, який з них ретроспективно стягне держава.