"Мы не видим угроз стабильности финансового сектора": Екатерина Рожкова об итогах прошлого года и ожиданиях от 2024-го
Попри повномасштабну війну, в Україні не відбулося нового "банкопаду", а рівень інфляції наразі є навіть нижчим, ніж у деяких країнах ЄС. Стабільність фінансової системи дозволила економіці не лише вистояти, але й почати обережне відновлення та зростання.
Те, як вдалося стабілізувати ситуацію в економіці, сьогодні дивує багатьох міжнародних партнерів України, каже перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Наприкінці минулого року та у перші дні 2024-ого вона презентувала два важливі звіти, які детально оцінюють стан економіки та банківської системи: Звіт про фінансову стабільність та Звіт за підсумками оцінки активів банків.
У цьому подкасті ми поговорили з Катериною Рожковою про те, у якому стані економіка зустріла 2024 рік, чи має перспективу судовий процес екс-власників "Сенс банку" проти України та як на банки вплинув податок на надприбутки, який з них ретроспективно стягне держава.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.