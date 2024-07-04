Проблемы "оборонки": что мешает Украине наращивать производство оружия?
Довгі очікування дозволів на передачу Україні необхідної зброї зрештою змусили державу вкладатися у власне виробництво. Як наслідок, український оборонно-промисловий комплекс переживає справжній "бум".
За останні декілька років на оборонному ринку з'явилося чимало молодих та сучасних компаній, які пропонують часом унікальні рішення та нестандартний підхід. "Підтягуються" й великі державні оборонні підприємства, які вже зараз готові виробляти навіть більше зброї, аніж може замовити держава.
Минулого року ми вже говорили про проблеми оборонної галузі, яка лише переживала своє друге народження. Тож зараз ми вирішили повернутися до теми "оборонки" та подивитися, що змінилося у цій галузі та які проблеми залишаються невирішеними. Традиційно ми поговорили про це з нашим колегою, журналістом Економічної правди Богданом Мірошниченком.
Рекомендуємо прочитати текст Богдана "Курку треба годувати". Чи може Україна відкрити експорт для виробників зброї?", а також послухати епізод нашого подкасту про кластер Brave1.
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