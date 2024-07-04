Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Проблемы "оборонки": что мешает Украине наращивать производство оружия?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 4 июля 2024, 14:19

Довгі очікування дозволів на передачу Україні необхідної зброї зрештою змусили державу вкладатися у власне виробництво. Як наслідок, український оборонно-промисловий комплекс переживає справжній "бум".

За останні декілька років на оборонному ринку з'явилося чимало молодих та сучасних компаній, які пропонують часом унікальні рішення та нестандартний підхід. "Підтягуються" й великі державні оборонні підприємства, які вже зараз готові виробляти навіть більше зброї, аніж може замовити держава.

Минулого року ми вже говорили про проблеми оборонної галузі, яка лише переживала своє друге народження. Тож зараз ми вирішили повернутися до теми "оборонки" та подивитися, що змінилося у цій галузі та які проблеми залишаються невирішеними. Традиційно ми поговорили про це з нашим колегою, журналістом Економічної правди Богданом Мірошниченком.

Рекомендуємо прочитати текст Богдана "Курку треба годувати". Чи може Україна відкрити експорт для виробників зброї?", а також послухати епізод нашого подкасту про кластер Brave1.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Проблемы "оборонки": что мешает Украине наращивать производство оружия?
4 июля 2024, 14:19 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Мадяр против Орбана: сможет ли новая звезда венгерской политики отвоевать власть
1 июля 2024, 14:54 — Алена Куренкова
Продюсер президента. Как Ермак стал незаменимым для Зеленского. Аудиоверсия
30 июня 2024, 15:12 — Роман Романюк, Роман Кравец
Становление Ермака: как неизвестный юрист стал вторым человеком в государстве
29 июня 2024, 18:36 — Роман Романюк, Роман Кравец
Не только медицинский: как государство изменило рынок технического каннабиса и что с ним можно делать?
27 июня 2024, 16:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
12 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
17 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
221 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
65 эпизодов
Хроніки економіки
76 эпизодов
УП. Вголос
57 эпизодов
(не)Безпечна Країна
46 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов