За что задерживали Дурова и запретят ли Telegram?
Ввечері 24 серпня у Парижі затримали засновника та керівника Телеграм Павла Дурова. Йому інкримінували співучасть у поширенні дитячого порно, наркотиків, а також відмову від співпраці з французькою владою.
Ця справа підняла хвилю обговорень у всьому світі, зокрема щодо свободи слова та відповідальності власників платформ за контент, який на них розміщується. В Україні затримання Дурова вчергове підняло питання про доцільність заборони Телеграм.
Наскільки безпечний Телеграм? Чи можливо його регулювати? І якою має бути його доля в Україні? Про це ми говорили з журналістом Економічної правди Ігорем Пилипівим.
Затриманню Дурова присвячений матеріал Ігоря Пилипіва для Економічної правди під назвою "Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова".
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