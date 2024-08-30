Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

За что задерживали Дурова и запретят ли Telegram?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Пятница, 30 августа 2024, 18:24

Ввечері 24 серпня у Парижі затримали засновника та керівника Телеграм Павла Дурова. Йому інкримінували співучасть у поширенні дитячого порно, наркотиків, а також відмову від співпраці з французькою владою.

Ця справа підняла хвилю обговорень у всьому світі, зокрема щодо свободи слова та відповідальності власників платформ за контент, який на них розміщується. В Україні затримання Дурова вчергове підняло питання про доцільність заборони Телеграм.

Наскільки безпечний Телеграм? Чи можливо його регулювати? І якою має бути його доля в Україні? Про це ми говорили з журналістом Економічної правди Ігорем Пилипівим.

Затриманню Дурова присвячений матеріал Ігоря Пилипіва для Економічної правди під назвою "Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова".

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
За что задерживали Дурова и запретят ли Telegram?
30 августа 2024, 18:24 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Виктор Кевлюк: "Ситуация с Курском радикально отразилась на всем фронте"
28 августа 2024, 14:55 — Алина Фролова
Почему НБУ запретит переводить более 100 тысяч в месяц?
23 августа 2024, 18:56 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
"Верю/не верю" от Сырского, "Саваслейка" под прицелом, Теткино в углу - главное о войне за неделю
22 августа 2024, 17:50 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Романтические отношения во время войны – подкаст War-life balance
21 августа 2024, 18:30 — Алина Полякова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
2 эпизода
УП-2
16 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
21 эпизод
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
226 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
Хроніки економіки
82 эпизода
УП. Вголос
61 эпизод
(не)Безпечна Країна
47 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов