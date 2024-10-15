Гетманцев о повышении налогов: "Мы же не коммунисты, не большевики"
10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, яким суттєво підвищила податки українцям. Хоча про неминучість цього кроку було відомо ще на початку 2024 року, деяким платникам податки підвищать "заднім числом". Від цього рішення не у захваті не лише бізнес та громадяни, але й автори ініціативи.
Одним із авторів відповідного законопроєкту став голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Ми запитали у нього, коли і як запрацюють нові податкові зміни? Для кого податки підвищать "заднім числом", і які успіхи держави у боротьбі з тіньовою економікою.
Текстову версію інтерв'ю читайте на сайті Економічної правди.
Хроніки економіки
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