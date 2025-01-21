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Хроніки економіки

Уменьшение зарплат и миграция специалистов. Что происходит с украинским ІТ на третий год большой войны?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 21 января 2025, 17:05
Зю Побережнюк

Колись динамічний ІТ-сектор України скорочується вже два роки поспіль. Кількість замовлень падає, як і розмір зарплат спеціалістів. Компанії все частіше реєструють свої офіси за кордоном, у яких з часом легалізовується все більше українських працівників.

У якому стані перебуває українська ІТ-галузь і чи є у неї перспективи? Про це ми говорили з головою ІТ асоціації IT Ukraine Марією Шевчук.

Детальний огляд тенденцій на ІТ-ринку читайте у матеріалі "Економічної правди" "Криза, зате стабільно. Чим живе українська ІТ-галузь на третій рік великої війни?"

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Уменьшение зарплат и миграция специалистов. Что происходит с украинским ІТ на третий год большой войны?
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