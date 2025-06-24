Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Миллиарды гривен мимо бюджета: что не так с АРМА и почему арестованные активы не работают на государство?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Вторник, 24 июня 2025, 17:01

Що об'єднує будівлю ТРЦ "Гулівер", яхту Віктора Медведчука, готівкові кошти, земельні ділянки і ще сотні інших активів, які держава арештовує у підсанкційних осіб та корупціонерів? Усі вони потрапляють до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (або коротко – АРМА).

Цей орган створили, аби активи у процесі арешту не втрачали своєї вартості та приносили користь державі. Проте на практиці у його роботі виявилося чимало проблем. Що не так з АРМА та чому підсанкційні особи продовжують керувати своїми активами навіть після передачі до цього органу? Про це ми говорили з головою антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасією Радіною.

Що об'єднує будівлю ТРЦ "Гулівер", яхту Віктора Медведчука, готівкові кошти, земельні ділянки і ще сотні інших активів, які держава арештовує у підсанкційних осіб та корупціонерів? Усі вони потрапляють до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (або коротко – АРМА).

Цей орган створили, аби активи у процесі арешту не втрачали своєї вартості та приносили користь державі. Проте на практиці у його роботі виявилося чимало проблем. Що не так з АРМА та чому підсанкційні особи продовжують керувати своїми активами навіть після передачі до цього органу? Про це ми говорили з головою антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасією Радіною.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Миллиарды гривен мимо бюджета: что не так с АРМА и почему арестованные активы не работают на государство?
24 июня 2025, 17:01 — Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров
Новые "Шахеды" в атаках на Киев, противодействие РФ спуфингу и влияние ирано-израильской войны – главное о войне за неделю
20 июня 2025, 18:02 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Новый премьер, бегство Чернышова, легитимность Зеленского – "УП. Чат"
20 июня 2025, 13:31 — Севгиль Мусаева
Гей-мафия, план Даллеса и задний ход в Кремль. Конспирология о ЛГБТ+
19 июня 2025, 17:21 — Сашко Кульчицкий
Как чувствует себя туристическая отрасль на четвертый год большой войны?
18 июня 2025, 12:01 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Все подкасты...
Каналы
Масоны против Рептилоидов
5 эпизодов
Нечитані вірші
10 эпизодов
Шілософія
5 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
123 эпизода
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Кляті питання
279 эпизодов
УП-2
47 эпизодов
УП. Чат
40 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
63 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов