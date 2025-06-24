Миллиарды гривен мимо бюджета: что не так с АРМА и почему арестованные активы не работают на государство?
Що об'єднує будівлю ТРЦ "Гулівер", яхту Віктора Медведчука, готівкові кошти, земельні ділянки і ще сотні інших активів, які держава арештовує у підсанкційних осіб та корупціонерів? Усі вони потрапляють до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (або коротко – АРМА).
Цей орган створили, аби активи у процесі арешту не втрачали своєї вартості та приносили користь державі. Проте на практиці у його роботі виявилося чимало проблем. Що не так з АРМА та чому підсанкційні особи продовжують керувати своїми активами навіть після передачі до цього органу? Про це ми говорили з головою антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасією Радіною.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.