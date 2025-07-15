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Хроніки економіки

Инвестиционная гонка-2: сколько мы заработали на ОВГЗ, депозитах и биткоине за полгода и чего ждать дальше?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 15 июля 2025, 17:00

На початку 2025 року ведучі подкасту "Хроніки економіки" Анастасія Дячкіна та Ярослав Вінокуров та інвестиційний банкір Тарас Козак розпочали інвестиційні перегони. Правила прості: у кожного були умовні 100 тисяч гривень, які потрібно було розподілити у портфель. Перемагає той, чиї вкладення принесуть найбільше дивідендів наприкінці року.

За правилами гри, ми могли переглянути свої портфелі через пів року. Це ми і зробити у цьому випуску подкасту.

Також ми поговорили про те, що змінилося на ринку за останні 6 місяців, що відбувається з курсом долара та євро, якими будуть ставки за депозитами та ОВДП і чого чекати далі.

Попередній випуск інвестиційних перегонів ви можете знайти за посиланням.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Инвестиционная гонка-2: сколько мы заработали на ОВГЗ, депозитах и биткоине за полгода и чего ждать дальше?
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