Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Миротворец" Си. Зачем Китаю "мирный план" для Украины

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Суббота, 4 марта 2023, 16:45

У першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай нарешті опублікував власне бачення того, як повинна закінчитись найбільша з часів Другої світової війна в Європі.

"Принципи врегулювання української кризи", або, як їх охрестили у ЗМІ, "мирний план" Пекіна насправді не став чимось новим. Але його оцінки в Україні й Росії та на Заході аж ніяк не однакові.

Офіційний Київ каже, що готовий дискутувати про план, а Володимир Зеленський навіть хоче зустрітись із Сі Цзіньпінем; кремлівська пропаганда вкотре завела мову про "неможливість переговорів" через українську позицію; а західні ж держави натомість говорять, що КНР може надати Росії летальну зброю.

Якою ж є справжня суть і мета китайського "мирного плану"? Чи несе він для України хоча б якийсь позитив — чи, навпаки, ставитись виключно насторожено? Яку мету Китай переслідує в російсько-українській війні й чи готовий буде остаточно пристати на якусь зі сторін?

Про це і не лише в подкасті "cвіт не sweet" говоримо з Наталією Бутирською — експерткою з питань Східної Азії, магістеркою зовнішньої політики.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

"Миротворец" Си. Зачем Китаю "мирный план" для Украины
4 марта 2023, 16:45 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Трудная ситуация под Бахмутом, "украинская ДРГ" в Брянской области, снарядный голод россиян - главное о войне за неделю
3 марта 2023, 12:10 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Заминированные поля: как их возвращают к жизни и хватит ли нам хлеба?
2 марта 2023, 17:14 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Генерал во главе Чехии: Почему страна озабочена войной России и чего ждать Украине
28 февраля 2023, 20:39 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Год полномасштабной войны. Что тревожит людей сейчас?
28 февраля 2023, 15:35 — Алина Полякова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
15 эпизодов
War-life balance
8 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
156 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
2 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
7 эпизодов
Хроніки економіки
8 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
15 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов