Президент из Tik-Tok: как победа ультраправого Джорджеску может изменить курс Румынии и чего ждать Украине

Румунія довгий час лишалась унікальним острівцем стабільності з-поміж турбулентних політичних реалій своїх сусідів. Ще рік тому ми записували подкаст про румунсько-українські відносини, де називали її "тихим, але надійним союзником" Києва. Але тепер ситуація змінилася – коли в першому турі президентських виборів у листопаді минулого року абсолютно несподівано переміг проросійський ультраправий кандидат Келін Джорджеску.

Тоді Конституційний суд скасував результати виборів. Та нові заплановані на травень - і поточний рейтинг підтримки Джорджеску сягає понад 50% – з великим відривом від конкурентів. І це при тому, що Джорджеску не проводив справжньої виборчої кампанії, за ним немає жодної політичної партії чи організації, і про нього майже не повідомляли традиційні медіа. Зате за місяці після виборів він уже встиг запамʼятатися радикальними заявами, як-от про те, що "Україна - це вигадана держава", територію якої розділять між собою сусіди.

Ймовірний прихід до влади Джорджеску оприявнив недовіру до двох традиційних партій, які постійно обіймали владні позиції в Румунії – соціал-демократів та націонал-лібералів. А ще дав неабиякий буст популярності правим силам і на парламентських виборах. Що це означає для подальшого курсу країни? І чи означатиме, що в України зʼявився ще один проблемний сусід? Про це у новому епізоді подкасту "світ не sweet" ми поговорили з Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська Призма".