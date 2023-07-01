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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Как ЕС помогает найти взаимопонимание Сербии и Косово и почему это пока кажется недостижимым

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 1 июля 2023, 18:37

Наприкінці липня минулого року багаторічний конфлікт між Сербією та частково визнаною державою Косово змусив нас уважніше поглянути на ситуацію на Балканах. Здавалося б, привід для загострення дивний - протест сербів, які населяють північ Косова проти переходу на косовські автомобільні номери з сербських. Але це обернулося насильством та мобілізацією сил косовської армії.

ЄС уже не вперше вирішив втрутитися - і допомогти залагодити ситуацію. У Брюсселі хочуть, щоби Белград дав зелене світло Косову вступати у міжнародні організації, зокрема Раду Європи. Приштина ж має створити Асоціацію сербських муніципалітетів - таку собі автономію сербів на півночі Косово. Як можна здогадати, жодна зі сторін йти на такі поступки не хоче, і наразі все більше схоже на те, що переговори безрезультатні.

Цей конфлікт ставить перед вибором і Україну - чи доведеться їй одного дня усе ж визнати незалежність Косова (яке, до слова, від початку вторгнення ще у 2014 підтримує Україну та запроваджує антиросійські санкції, на відміну від Сербії)? Якщо більшість партнерів по ЄС це зроблять, ймовірно, так і станеться. А що ж тоді буде з нашими дипломатичними відносинами з Сербією? Розбираємо у новому епізоді подкасту "світ не sweet" з Наталією Іщенко - журналісткою, редакторкою порталу "Балканський оглядач".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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