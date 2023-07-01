Как ЕС помогает найти взаимопонимание Сербии и Косово и почему это пока кажется недостижимым
Наприкінці липня минулого року багаторічний конфлікт між Сербією та частково визнаною державою Косово змусив нас уважніше поглянути на ситуацію на Балканах. Здавалося б, привід для загострення дивний - протест сербів, які населяють північ Косова проти переходу на косовські автомобільні номери з сербських. Але це обернулося насильством та мобілізацією сил косовської армії.
ЄС уже не вперше вирішив втрутитися - і допомогти залагодити ситуацію. У Брюсселі хочуть, щоби Белград дав зелене світло Косову вступати у міжнародні організації, зокрема Раду Європи. Приштина ж має створити Асоціацію сербських муніципалітетів - таку собі автономію сербів на півночі Косово. Як можна здогадати, жодна зі сторін йти на такі поступки не хоче, і наразі все більше схоже на те, що переговори безрезультатні.
Цей конфлікт ставить перед вибором і Україну - чи доведеться їй одного дня усе ж визнати незалежність Косова (яке, до слова, від початку вторгнення ще у 2014 підтримує Україну та запроваджує антиросійські санкції, на відміну від Сербії)? Якщо більшість партнерів по ЄС це зроблять, ймовірно, так і станеться. А що ж тоді буде з нашими дипломатичними відносинами з Сербією? Розбираємо у новому епізоді подкасту "світ не sweet" з Наталією Іщенко - журналісткою, редакторкою порталу "Балканський оглядач".
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины.