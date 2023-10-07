Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

От Толстого до "Ранеток": как Россия веками колонизировала наши мозги

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Суббота, 7 октября 2023, 18:04

Від початку агресії Росії у 2014-му, а надто — після повномасштабного вторгнення у 2022-му, українці поступово почали відмежовуватися від російської культури — музики, літератури, театру. Зокрема через усвідомлення, що культура й політика (а отже й війна) — речі нероздільні. Це частина наших намагань нарешті позбутися впливу країни-агресорки — як політично, так і ментально.

У цьому, хай трохи й нестандартному, випуску ми розбираємося, що таке взагалі колоніалізм. Дискутуємо, чи може колоніальний вплив одних країн на інші бути хорошим. А ще обговорюємо, як свого часу ми всі стали жертвами російського імперіалізму, коли дивилися "Ранєткі" (так, вам не почулося!)

Новий випуск "світ не sweet" — це наше з культурологинею Маріам Наєм запрошення поміркувати над тим, як ми деколонізуємося на особистому рівні і як країна, чому навчити західну аудиторію сприймати українців не через призму російського контексту так складно, і як маленькі кроки важать у боротьбі з віковічним впливом "великої російської культури".

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
От Толстого до "Ранеток": как Россия веками колонизировала наши мозги
7 октября 2023, 18:04 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
"Наша энергия там, где наши мысли": Говорим о медитациях как инструменте для решений с Владимиром Задиракой
6 октября 2023, 17:31 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Нацбанк (при)отпустил доллар. Что будет с курсом дальше?
5 октября 2023, 18:13 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Евгения Габер: "Сила Турции во многом зависит от успехов ВСУ и Украины в принципе"
4 октября 2023, 18:35 — Алина Фролова
Микробы и микробиом. Как они влияют на нашу жизнь?
3 октября 2023, 18:15 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
11 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
185 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
32 эпизода
Хроніки економіки
39 эпизодов
УП. Вголос
31 эпизод
(не)Безпечна Країна
25 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
85 эпизодов
Температура — нормальная!
69 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов