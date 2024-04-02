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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Не уничтожит ли пламя фермерских протестов дружбу между Украиной и Польшей?

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Вторник, 2 апреля 2024, 16:07

Майже рік у Польщі не вщухають протести фермерів. З одного боку – це загальноєвропейський "тренд" заперечення курсу "зеленої трансформації", започаткованого Брюсселем, з остраху втратити наявні блага. З іншого ж - частково гнів спрямований і на Україну. Коли уряд "Права і справедливості" запровадив одностороннє ембарго на українську агропродукцію, а потім продовжив його всупереч рішенню Єврокомісії, польські фермери й перевізники узялися блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.

Здається, в останні місяці напруга й емоції сягнули піку: почастішали епізоди із навмисним розсипанням зерна, на протестах помітили проросійські гасла. Зміна влади в Польщі не принесла бажаної деескалації: уряд премʼєра Дональда Туска подумує про розширення обмежень. Водночас усе ж почався діалог з українською стороною. За підсумками шестигодинних міжурядових переговорів між українськими й польськими переговорами у Варшаві премʼєри Туск та Шмигаль зазначили, що "наблизилися до угоди". Але чи зупинить вона протести миттєво і чи не принесе Україні нові збитки?

А ще – як питання проблем польських фермерів фігуруватиме на порядку денному найближчих виборчих циклів? Адже попереду на Польщу чекають місцеві вибори, вибори до Європарламенту, а у 2025-му - й президентські. Чи не стане через це Україна надто токсичним питанням (спойлер: навряд чи, адже опитування свідчать, що нині три чверті поляків підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а більше половини – військової). І чому самих лише міжурядових домовленостей буде недостатньо, щоби залагодити усі ці труднощі в комунікації?

Про це у новому випуску подкасту "світ не sweet" говоримо з з Оленою Бабаковою – журналісткою, дослідницею міграції, викладачкою Університету Вістула у Варшаві.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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