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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Украина vs Польша: почему непростые отношения снова дают о себе знать?

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 8 февраля 2025, 13:24

Коли ми говорили з гостею цього подкасту про те, якими непростими є польсько-українські відносини, вона порівняла це з початком терапевтичної сесії для пар. І справді, відносини Києва та Варшави переживають свої злети й падіння; часом загострюються до межі, часом – переживають хвилю піднесення.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українці укотре відкрили для себе сусідню Польщу не просто як сусідню державу, а і як одного з найважливіших стратегічних партнерів та союзників України. Та останнім часом тема подій на Волині (які в Польщі називають Волинською різаниною), ставлення до українських біженців і підтримка України загалом знову виринають у польському дискурсі.

Про те, якими нині є польсько-українські відносини і як на них впливають останні політичні події у Польщі (зокрема й майбутні президентські вибори), у подкасті "світ не sweet" розповідає Олена Бабакова – журналістка, дослідниця міграції, викладачка Університету Вістула у Варшаві.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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Украина vs Польша: почему непростые отношения снова дают о себе знать?
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