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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Конфликт миров. Есть ли надежда для отношений Украины и США после спора в Белом доме

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Понедельник, 3 марта 2025, 17:05

Те, що сталось у Білому домі 28 лютого, здається, не міг передбачити ніхто. Візит, який мав стати здобутком української дипломатії та підтвердити відносини Києва з новою адміністрацією Дональда Трампа, завершився скандалом.

Суперечка Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом, яку мільйони людей спостерігали в прямому етері, не лише зірвала підписання так званої угоди про корисні копалини. Вона також показала, наскільки відмінним є бачення повномасштабної російської агресії проти України у Києві та Вашингтоні.

Чи є шанс на примирення цих світів – українського та американського? Що передувало конфлікту в Білому домі та чи можна йому зарадити? І якою тут є роль Європи?

Про геополітичні аспекти нинішньої кризи в українсько-американських відносинах говоримо в подкасті "світ не sweet" з Маріанною Фахурдіновою – дослідницею Центру аналізу європейської політики та асоційованою аналітикинею Центру "Нова Європа".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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Конфликт миров. Есть ли надежда для отношений Украины и США после спора в Белом доме
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