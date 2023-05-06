Как россияне отдыхают в Куршевеле и почему французы закрывают на это глаза? Рассказываем в подкасте "Сафари"
У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У четвертому епізоді мова знову піде про Куршевель — французський гірськолижний курорт, який дуже сильно полюбляють російські олігархи.
У новому епізоді подкасту Михайло Ткач розповідає про дружину заступника міністра оборони РФ, який відвідував окупований росіянами Маріуполь, яку зміг побачити в Куршевелі в компанії з Валерієм Меладзе, про інших росіян, що володіють нерухомістю на французському курорті, а також про те, як деякі з французів надають перевагу не цінностям боротьби за свободу, а російським грошам.
Сафарі
"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.