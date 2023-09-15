Почему российские элиты продолжают жить в Европе, несмотря на санкции? Подкаст "Сафари"
— Пятница, 15 сентября 2023, 16:25
У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У останньому епізоді подкасту ми підбиваємо підсумки сезону, згадуємо російських олігархів та їхні активи у Європі та обговорюємо слабку санкційну політику ЄС, яка дозволяє обходити санкції.
Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
Сафарі
"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.