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Сафарі

Почему российские элиты продолжают жить в Европе, несмотря на санкции? Подкаст "Сафари"

Михаил Ткач, Федор Попадюк — Пятница, 15 сентября 2023, 16:25

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У останньому епізоді подкасту ми підбиваємо підсумки сезону, згадуємо російських олігархів та їхні активи у Європі та обговорюємо слабку санкційну політику ЄС, яка дозволяє обходити санкції.

Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
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Сафарі

"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.

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Почему российские элиты продолжают жить в Европе, несмотря на санкции? Подкаст "Сафари"
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