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Головна обсерваторія

Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну

Дмитрий Симонов — Среда, 12 июля 2023, 19:14

Уявіть, що подорожуючи степами південної України, ви зустріли бурого ведмедя. Не перелякану тварину, що кілька днів тому втекла зі звіринця, а справжнього дикого звіра.

Сьогодні ймовірність такої зустрічі мало відрізняється від шансів побачити в тих краях космічного прибульця. Але до XVI чи навіть початку XVII століття в цьому не було нічого фантастичного чи навіть дивного. Найбільший хижак Європи був цілком звичною твариною майже по всій території нашої Країни. Не тільки в лісах, але й у степах і в гірському Криму.

В XXI столітті диких ведмедів на території України можна зустріти тільки в Карпатах і в Червоній книзі. В інших місцях люди просто не залишили природи, в якій ведмеді можуть жити – ліси вирубали, а степи перетворили на поля. Загалом, у дикій природі в Україні мешкає приблизно 300 ведмедів. Для порівняння, в сусідній Румунії їхня чисельність обраховується тисячами.

І ось впродовж лише кількох останніх тижнів до українського Полісся завітало аж три ведмеді. У зв'язку з цими візитами ведмедів викликає низка питань.

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Звідки ці тварини прийшли?

Чому саме зараз і чи пов'язано це якимось чином із бойовими діями?

А найголовніше – чи можуть вони оселитися в наших лісах і дати надію на відродження поліської популяції ведмедя?

Щоб отримати на них відповіді, ми запросили до "Головної обсерваторії" зоологиню Марину Шквирю. Вона є координаторка проєктів фонду "Збережи дикість" і багато років вивчає великих хижаків.

З цього випуску подкасту ви дізнаєтеся про те,

  • чому вовка називають "твариною війни"?
  • чи мріють рисі про гірськолижний курорт на Свидовці?
  • де в Україні мешкають ще кількасот ведмедів на додачу до тих, що живуть у Карпатах?
  • як ведмідь садить ліс, в якому він живе?
  • чи можуть українські Карпати прогодувати більше ведмедів, ніж зараз?
  • як російські зоопарки постраждали через російсько-українську війну?

З Мариною Шквирею ми також багато говоримо про те, як охорона державних кордонів, в тому числі будівництво стін та різноманітних загорож може впливати на дику природу і зокрема – на великих хижаків. Якщо вас також зацікавить ця тема, більше інформації ви зможете знайти в матеріалі "Стіни на кордонах. Як мури й паркани проти терористів та нелегальних мігрантів руйнують дику природу".

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Головна обсерваторія

"Головна обсерватория" – это научно-популярный подкаст.

В нем мы говорим о том, как устроен наш мир: живая природа, звезды, материя, древние общества и т.д.

Рассказываем о том, как люди узнают о том, как устроен мир. Такие люди – астрономы, генетики, экологи, археологи и другие являются гостями нашей обсерватории и нашими проводниками в мир науки.

Мы также говорим о том, зачем нам знать, как устроен мир.

Честный ответ на этот вопрос состоит в том, что это невероятно интересно – разбираться, как "все это работает". Но иногда еще очень полезно, ведь наука – это не только приключение, но и большая сила.

Автор и ведущий подкаста – Дмитрий Симонов. Он не биолог, не физик, не химик и не астроном. Он научный журналист, который вместе с вами очень хочет разобраться в том, как все это вокруг устроено, как его можно изменить или "починить", а когда лучше просто наблюдать, но не трогать руками.

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Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
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