"Лапы, уши, хвост": тизер подкаста

Подкаст "Лапи, вуха, хвіст" присвячений нашим пухнастим чотирилапим друзям – собакам, а також їх петперентам – досвідченим та не дуже, тим хто хоче завести собаку і хоче зробити це усвідомлено, а також тим, хто не має собаки, але дуже-дуже їх любить – бо ну як їх можна не любити?

У цьому невеликому подкасті ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. Що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти. Бо ми хочемо, щоб цей подкаст зробив життя ваших улюбленців кращим, як, власне, і ваше життя.

Подкаст "Лапи, вуха, хвіст" "Українська правда" робить спільно з компанією "Kormotech".