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Лапы, уши, хвост

Что нужно знать о собаке, прежде чем ее заводить? Подкаст "Лапы, уши, хвост"

Наталья Бушковская — Понедельник, 1 апреля 2024, 14:42

"Я хочу собаку!" — думка, з якою ви можете прокинутись одного разу і більше ніколи її не позбутися. Наше бажання завести собаку дуже часто ірраціональне, і в першу чергу ми думаємо про те, як нам буде добре з собакою. Про те, що з собаками буває складно, що собака потребує багато відповідальності та інколи грошей — ми намагаємось зайвий раз не згадувати.

У другому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" який "Українська правда" робить разом з компанією "Kormotech", ми хочемо підготувати майбутніх пет-перентів до такого відповідального кроку, як життя з собакою.

У цьому епізоді ми розповімо про те, кому підходить собака, а кому не дуже, про які моменти потрібно пам’ятати перш ніж заводити собаку, розповімо про породи собак і різні характери, про те, чим метиси краще, ніж породисті собаки, про те, як правильно взяти собаку з притулку та про адопцію.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.

Над подкастом працювали:

Голоси: Наталка Бушковська, Віра та Михайло Бушковські, Дмитро Волковинський

Гавкіт: собака Лілу

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук

Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.

Слухайте подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на зручній платформі:
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Лапы, уши, хвост

"Лапы, уши, хвост" - это подкаст о собаках и для собак, который Украинская правда делает вместе с компанией "Kormotech".
Почему для собак, ведь собаки не смогут его послушать? Потому что именно от людей и их отношения к животным, зависело и зависит, насколько хорошо себя будут чувствовать наши четвероногие друзья.
В этом небольшом подкасте мы хотим рассказать о том, как так получилось, что собаки стали нашими друзьями, как мы прямо сейчас превращаемся из владельцев собак в их опекунов. А также о том, что нужно знать о собаках и уходе за ними, чтобы ваша совместная жизнь была комфортной, а также о том, с чем сталкиваются собаки в условиях войны, и как им можно помочь.
Обязательно подпишитесь на подкаст "Лапы, уши, хвост" на всех платформах и поделитесь им с вашими близкими, которые также любят собак.

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Что нужно знать о собаке, прежде чем ее заводить? Подкаст "Лапы, уши, хвост"
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11 эпизодов
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6 эпизодов
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210 эпизодов
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13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
53 эпизода
Хроніки економіки
62 эпизода
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48 эпизодов
(не)Безпечна Країна
39 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
80 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
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78 эпизодов
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