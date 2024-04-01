Что нужно знать о собаке, прежде чем ее заводить? Подкаст "Лапы, уши, хвост"
"Я хочу собаку!" — думка, з якою ви можете прокинутись одного разу і більше ніколи її не позбутися. Наше бажання завести собаку дуже часто ірраціональне, і в першу чергу ми думаємо про те, як нам буде добре з собакою. Про те, що з собаками буває складно, що собака потребує багато відповідальності та інколи грошей — ми намагаємось зайвий раз не згадувати.
У другому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" який "Українська правда" робить разом з компанією "Kormotech", ми хочемо підготувати майбутніх пет-перентів до такого відповідального кроку, як життя з собакою.
У цьому епізоді ми розповімо про те, кому підходить собака, а кому не дуже, про які моменти потрібно пам’ятати перш ніж заводити собаку, розповімо про породи собак і різні характери, про те, чим метиси краще, ніж породисті собаки, про те, як правильно взяти собаку з притулку та про адопцію.
Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.
Над подкастом працювали:
Голоси: Наталка Бушковська, Віра та Михайло Бушковські, Дмитро Волковинський
Гавкіт: собака Лілу
Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський
Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук
Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.
Лапы, уши, хвост
"Лапы, уши, хвост" - это подкаст о собаках и для собак, который Украинская правда делает вместе с компанией "Kormotech".
Почему для собак, ведь собаки не смогут его послушать? Потому что именно от людей и их отношения к животным, зависело и зависит, насколько хорошо себя будут чувствовать наши четвероногие друзья.
В этом небольшом подкасте мы хотим рассказать о том, как так получилось, что собаки стали нашими друзьями, как мы прямо сейчас превращаемся из владельцев собак в их опекунов. А также о том, что нужно знать о собаках и уходе за ними, чтобы ваша совместная жизнь была комфортной, а также о том, с чем сталкиваются собаки в условиях войны, и как им можно помочь.
Обязательно подпишитесь на подкаст "Лапы, уши, хвост" на всех платформах и поделитесь им с вашими близкими, которые также любят собак.