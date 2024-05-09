Тяжелые прогнозы ГУР по войне, результаты визита Си Цзинпина в Европе и "коронация" Путина
— Четверг, 9 мая 2024, 22:14
У новому випуску подкасту "УП-2" політичні оглядачі Роман Кравець та Роман Романюк обговорили інтерв'ю Вадима Скібіцького, де він дав прогнози щодо воєнних дій. Також поговорили про турне Сі Цзіньпіна по Європі та інавгурацію Володимира Путіна.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.