Тяжелые прогнозы ГУР по войне, результаты визита Си Цзинпина в Европе и "коронация" Путина

У новому випуску подкасту "УП-2" політичні оглядачі Роман Кравець та Роман Романюк обговорили інтерв'ю Вадима Скібіцького, де він дав прогнози щодо воєнних дій. Також поговорили про турне Сі Цзіньпіна по Європі та інавгурацію Володимира Путіна.