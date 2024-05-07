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Температура — нормальная!

Как в весеннем сезоне поесть вкусно, полезно и с пользой для бюджета?

Наталья Бушковская — Вторник, 7 мая 2024, 17:51

Прийшла чи то весна, чи то літо. А значить час урізноманітнити ваш раціон.

Разом з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною ми говоримо, як поїсти смачно, бюджетно, з користю не лише для здоров'я, але й економіки країни!

Про що ви дізнаєтесь з нашої бесіди:

  • Чи існує весняний авітаміноз.
  • Чи шкідливі ранні овочі та ягоди?
  • Яку полуницю найкраще обрати?
  • Чому кінзу, базилік та зелену цибулю найвигідніше вирощувати вдома?
  • Як їсти більше овочів, коли часу взагалі немає, а гроші варто заощаджувати?
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Как в весеннем сезоне поесть вкусно, полезно и с пользой для бюджета?
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