Как в весеннем сезоне поесть вкусно, полезно и с пользой для бюджета?

Прийшла чи то весна, чи то літо. А значить час урізноманітнити ваш раціон.

Разом з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною ми говоримо, як поїсти смачно, бюджетно, з користю не лише для здоров'я, але й економіки країни!

Про що ви дізнаєтесь з нашої бесіди: