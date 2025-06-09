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Шілософія

Понимает ли ИИ эмоции? Отвечает Gemini + комментирует психолог

Головко Христина, Ігор Пилипів — Понедельник, 9 июня 2025, 17:55

У цьому епізоді Христина Головко, Ігор Пилипів та Gemini обговорюють емоційний зв’язок між людьми й ШІ, досвід довіри до алгоритмів і майбутнє "цифрових стосунків". ШІ вже стає для багатьох другом і здатен підтримати в скрутну хвилину. Все більше людей звертаються до нього за емоційною підтримкою.

Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.

Гість — психолог Володимир Станчишин психолог-психотерапевт, очолює Центр психічного здоров'я "Лабораторія змін".

Досліджуємо феномен дружби з ШІ, ілюзію близькості — і що це все говорить про нас.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

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Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

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Понимает ли ИИ эмоции? Отвечает Gemini + комментирует психолог
9 июня 2025, 17:55 — Головко Христина, Ігор Пилипів
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38 эпизодов
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72 эпизода
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Я не встигаю!
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Ок и шо?
78 эпизодов
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