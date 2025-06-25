Как ИИ понимает язык и зачем Украине своя LLM

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.

Час змінити правила гри.

У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?

У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.