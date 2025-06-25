Как ИИ понимает язык и зачем Украине своя LLM
В шестом выпуске подкаста ШИлософия Кристина Головко и Игорь Пилипив ведут откровенный разговор с Gemini, языковой моделью от Google. Вместе они исследуют, как ИИ "учится" понимать язык, контекст, культурные особенности, и как язык формирует мышление самой модели. Выясняем, знает ли Gemini, кто такой "бахур", и как ей удалось освоить даже украинские диалектные слова.
Этот выпуск создан при поддержке Google Украина. Загружайте Gemini и присоединяйтесь к разговору.
Во второй части разговора с ИИ-энтузиастом Александром Краковецким расскажем:
- зачем Украине собственная большая языковая модель (LLM)?
- если оцифровать всю библиотеку Вернадского, хватит ли этого для обучения украинского ИИ?
- где можно взять вычислительные мощности?
- почему юриспруденция может быть первой, куда зайдет украинская LLM?
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.