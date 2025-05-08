Как работают теории заговора и почему в полный бред верят умные люди
Ви, певно, помітили, як теорії змови перестали бути ахінеєю для маргіналів і перетворились на світогляд для мільйонів українців. У них вірять люди з вищою освітою, бізнесмени, блогери і принаймні хтось із ваших родичів.
Як звичайна людина перетворюється на конспіролога? Чому в теорії змови вірять не лише таксисти і параноїки в шапках з фольги, а й професори з PhD? І як все це впливає на суспільства, результати виборів чи ставлення до війни?
У першому епізоді подкасту "Масони проти Рептилоїдів" Сашко Кульчицький розповідає особисту історію знайомства з конспірологією. Ми розберемося в тому, що приваблює людей у змовах, якими є "інгредієнти" хорошої теорії змови і чому смішне легко стає небезпечним.
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масоны против Рептилоидов
Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?
Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?
Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.
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