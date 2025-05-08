Как работают теории заговора и почему в полный бред верят умные люди

Ви, певно, помітили, як теорії змови перестали бути ахінеєю для маргіналів і перетворились на світогляд для мільйонів українців. У них вірять люди з вищою освітою, бізнесмени, блогери і принаймні хтось із ваших родичів.

Як звичайна людина перетворюється на конспіролога? Чому в теорії змови вірять не лише таксисти і параноїки в шапках з фольги, а й професори з PhD? І як все це впливає на суспільства, результати виборів чи ставлення до війни?

У першому епізоді подкасту "Масони проти Рептилоїдів" Сашко Кульчицький розповідає особисту історію знайомства з конспірологією. Ми розберемося в тому, що приваблює людей у змовах, якими є "інгредієнти" хорошої теорії змови і чому смішне легко стає небезпечним.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ