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Масоны против Рептилоидов

Как работают теории заговора и почему в полный бред верят умные люди

Сашко Кульчицкий — Четверг, 8 мая 2025, 15:43

Ви, певно, помітили, як теорії змови перестали бути ахінеєю для маргіналів і перетворились на світогляд для мільйонів українців. У них вірять люди з вищою освітою, бізнесмени, блогери і принаймні хтось із ваших родичів.

Як звичайна людина перетворюється на конспіролога? Чому в теорії змови вірять не лише таксисти і параноїки в шапках з фольги, а й професори з PhD? І як все це впливає на суспільства, результати виборів чи ставлення до війни?

У першому епізоді подкасту "Масони проти Рептилоїдів" Сашко Кульчицький розповідає особисту історію знайомства з конспірологією. Ми розберемося в тому, що приваблює людей у змовах, якими є "інгредієнти" хорошої теорії змови і чому смішне легко стає небезпечним.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

Слухайте подкаст "Масони проти Рептилоїдів" на зручній платформі:
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Масоны против Рептилоидов

Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?

Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?

Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.

Подписывайтесь, пока тайные агенты не постучались в вашу дверь.

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Как работают теории заговора и почему в полный бред верят умные люди
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87 эпизодов
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Життя бентежне
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78 эпизодов
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