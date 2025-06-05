Кто управляет миром? Вся правда о Мировом Правительстве (и почему его не существует)
Хто стоїть за війнами і кризами? Хто контролює Трампа та інших президентів? Хто ці люди, які планують многоходовочки з мільйонами змінних?
Коли світ тріщить по швах, нам подобається думати, що за усім хтось стоїть. Адже у когось має бути план. Хоч у когось же має бути план, так?
У третьому епізоді ми говоримо про віру в те, що хтось керує світом: від давніх казок про масонів до сучасних теорій про Блекрок. За кулісою на вас чекають ілюмінати, рептилоїди, Світовий Уряд, Золотий Мільярд і навіть Тейлор Свіфт, яка насправді зовсім навіть не Тейлор Свіфт.
Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ).
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масоны против Рептилоидов
Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?
Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?
Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.
Подписывайтесь, пока тайные агенты не постучались в вашу дверь.