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Масоны против Рептилоидов

Кто управляет миром? Вся правда о Мировом Правительстве (и почему его не существует)

Сашко Кульчицкий — Четверг, 5 июня 2025, 17:00

Хто стоїть за війнами і кризами? Хто контролює Трампа та інших президентів? Хто ці люди, які планують многоходовочки з мільйонами змінних?

Коли світ тріщить по швах, нам подобається думати, що за усім хтось стоїть. Адже у когось має бути план. Хоч у когось же має бути план, так?

У третьому епізоді ми говоримо про віру в те, що хтось керує світом: від давніх казок про масонів до сучасних теорій про Блекрок. За кулісою на вас чекають ілюмінати, рептилоїди, Світовий Уряд, Золотий Мільярд і навіть Тейлор Свіфт, яка насправді зовсім навіть не Тейлор Свіфт.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ).

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

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Масоны против Рептилоидов

Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?

Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?

Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.

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Кто управляет миром? Вся правда о Мировом Правительстве (и почему его не существует)
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24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Back to the Roots
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Лапы, уши, хвост
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276 эпизодов
УП-2
46 эпизодов
УП. Чат
37 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
7 эпизодов
УП. Вголос
72 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
63 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов