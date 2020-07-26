Каким будет рынок азартных игр в Украине?

Ігорний бізнес в Україні був заборонений 11 років, але фактично, весь цей час він знаходився у тіні.

Одною з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського була легалізація ігорного бізнесу, яка була виконана14 липня, коли Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Після того, як законопроєкт вступить в силу, в Україні будуть дозволені казино, гральні автомати, букмекерські пункти та покер.

Про те, як саме та коли запрацює ринок азартних ігор та які ще законодавчі зміни потрібні, ми поговорили з депутатом фракції Слуга Народу Мар’яном Заблоцьким -головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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