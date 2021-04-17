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Кляті питання

Дмитрий Шерембей о "легализации" медицинского каннабиса: Мафия, контролирующая черный рынок выиграла, а пациенты проиграли

Суббота, 17 апреля 2021, 06:07

7 квітня на сайті Кабінету міністрів була опублікована постанова згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Більшість ЗМІ написали про легалізацію медичного канабісу, але дуже швидко стало зрозуміло, що легалізації не відбулося, а в постанову вписали лише два препарати на основі канабісу:

"Набілон" – застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти), який коштує $2055 за 50 капсул;

"Набіксімолс" – для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі, який коштує $640.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо про "легалізацію медичного канабісу" разом з головою благодійної організації "100% життя" Дмитром Шерембеєм.

Як останні роки влада намагалась врегулювати питання медичного канабісу? Як постанова про легалізацію медичного канабісу за ніч перетворилась на легалізацію двох препаратів? Кому саме може допомогти медичний канабіс? Про все це у епізоді.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Слухайте також"Ти злочинець, бо мав при собі грам особливо небезпечної речовини канабіс"

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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