Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?
Першого вересня, у Вашингтоні, у Білому Домі, відбулась довгоочікувана зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.
Це перша зустріч Байдена та Зеленскього – до цього президенти спілкувались лише телефоном, а сама зустріч переносилась кілька разів. Особиста зустріч, ще й у Білому домі, є дуже важливою – як для України так і для самого Зеленскього.
Сама зустріч закінчилась спільною українсько-американською заявою, яка виявилася дуже детальною і більше схожою на програмний документ щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів.
Який контекст цієї зустрічі? Про що домовились президенти? Про все це говоримо з Директоркою центру "Нова Європа" Альоною Гетьманчук.
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Кляті питання
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