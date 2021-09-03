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Кляті питання

Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?

Федор Попадюк, Алена Гетьманчук — Пятница, 3 сентября 2021, 17:15

Першого вересня, у Вашингтоні, у Білому Домі, відбулась довгоочікувана зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Це перша зустріч Байдена та Зеленскього – до цього президенти спілкувались лише телефоном, а сама зустріч переносилась кілька разів. Особиста зустріч, ще й у Білому домі, є дуже важливою – як для України так і для самого Зеленскього.

Сама зустріч закінчилась спільною українсько-американською заявою, яка виявилася дуже детальною і більше схожою на програмний документ щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Який контекст цієї зустрічі? Про що домовились президенти? Про все це говоримо з Директоркою центру "Нова Європа" Альоною Гетьманчук.

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Кляті питання

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