Я понимал свой долг как гражданина: говорим с Андреем Андрушкивым, который присоединился к ВСУ после вторжения России
Виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків частий гість подкасту "Кляті питання" через вміння розповідати про складні речі просто, глибоко і завжди з гумором.
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії, Андрій став одним з тих, хто вирішив піти у військкомат щоб записатись до лав Збройних сил України, розуміючи це як свій обов’язок громадянина.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з Андрієм Андрушківим про те, чому себе треба реалізовувати не тільки у правах, але і у обов’язках, про те, де можна побачити Бога на війні та про торжество демократії, яке відбувається зараз в Україні.
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